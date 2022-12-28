Летчик ВСУ, командир вертолетного звена Александр Чуйко, погиб в воздушном бою над Николаевской областью 6 марта 2022 года. Родные воина просят дать ему звание Героя Украины.

К теме Единственные сыновья у родителей: на войне погибли родные братья из Черкасской области

Что известно о защитнике Александре Чуйко

Капитан 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ был родом из Хмельницкой области. Защитник Александр Чуйко окончил Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, после выпуска служил в Полтаве.

Родные рассказывают, что он обожал полеты и гордился своей службой в авиации. Когда началась полномасштабная война России против Украины, капитан с первых дней защищал украинское небо от российских кафиров и успешно уничтожал врага с высоты.

В день, когда герой погиб, вражеские российские силы сбили два украинских вертолета Ми-8. Жертвами стали 6 защитников страны, среди которых и Александр Чуйко.

Похоронили воина в Полтаве 17 марта. У него остались жена и 2 дочери.

Жена летчика просит дать ему Героя Украины

В марте Чуйко наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. И в том же месяце, но уже посмертно – орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Уже прошло более полугода, меня люди спрашивают: "Получил ли посмертно Александр Героя?" Но ответ "нет". Мне по сей день не понятно, почему государство до сих пор не присвоило ему звание Герой Украины,

– сказала жена летчика Елена.

Обратите внимание. Поддержать петицию на сайте Офиса президента о присвоении Александру Чуйко звания Герой Украины можно по ссылке.

Сегодня президент наградил посмертно 2 защитника