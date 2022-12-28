Выступая на заседании Верховной Рады 28 декабря, глава государства вручил командиру батареи HIMARS награду от Джо Байдена.
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Президент США передал защитнику Украины американский символ
Байден передал командиру батареи HIMARS Павлу Чернявскому специальный символ от президента США – Command Coin.
Глава государства напомнил, что по просьбе этого защитника передал его Крест боевых заслуг главе Белого дома. Поэтому американский президент вручил ответному герою награду.
В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, отмеченный "Крестом боевых заслуг" и передавший это отличие Президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от Президента Соединенных Штатов Америки,
– сказал Зеленский.
Зеленский наградил более 100 воинов
В этот же день, 28 декабря, Владимир Зеленский отметил государственными наградами 119 военнослужащих, двое из которых посмертно. Соответствующий указ №900/2022 обнародовали на сайте главы государства:
- За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Президент постановил наградить трех военных орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, 11 – орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
- Также Президент наградил орденом "За мужество" І степени двух военных, орденом "За мужество" ІІ степени – трех военных, а орденом "За мужество" ІІІ степени – 62 военных, среди которых двоих, к сожалению, посмертно.
- В свою очередь, медалью "За военную службу Украине" глава государства наградил 30 военнослужащих, а медалью "Защитнику Отечества" – 8.