Выступая на заседании Верховной Рады 28 декабря, глава государства вручил командиру батареи HIMARS награду от Джо Байдена.

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Президент США передал защитнику Украины американский символ

Байден передал командиру батареи HIMARS Павлу Чернявскому специальный символ от президента США – Command Coin.

Глава государства напомнил, что по просьбе этого защитника передал его Крест боевых заслуг главе Белого дома. Поэтому американский президент вручил ответному герою награду.

В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, отмеченный "Крестом боевых заслуг" и передавший это отличие Президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от Президента Соединенных Штатов Америки,

– сказал Зеленский.

Справка. Павел Чернявский передал свой Крест боевых заслуг Байдену через Зеленского, когда президент приехал в Бахмут. Глава государства передал его главе Белого дома уже на следующий день, 21 декабря.

Зеленский наградил более 100 воинов

В этот же день, 28 декабря, Владимир Зеленский отметил государственными наградами 119 военнослужащих, двое из которых посмертно. Соответствующий указ №900/2022 обнародовали на сайте главы государства: