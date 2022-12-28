Під час виступу на засіданні Верховної Ради 28 грудня глава держави вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Джо Байдена.
До теми Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням
Президент США передав захиснику України американський символ
Байден передав командиру батареї HIMARS Павлу Чернявському спеціальний символ від президента США — Command Coin.
Глава держави нагадав, що на прохання цього захисника передав його Хрест бойових заслуг главі Білого дому. Тож американський президент вручив героєві нагороду у відповідь.
У цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї HIMARS, який відзначений "Хрестом бойових заслуг" і який передав цю відзнаку Президенту Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але в неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin – спеціальний символ від Президента Сполучених Штатів Америки,
– сказав Зеленський.
Зеленський нагородив понад 100 воїнів
У цей же день, 28 грудня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 119 військовослужбовців, двох із яких – посмертно. Відповідний указ № 900/2022 оприлюднили на сайті глави держави:
- За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент постановив нагородити трьох військових орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, 11 – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
- Також Президент нагородив орденом "За мужність" І ступеня двох військових, орденом "За мужність" ІІ ступеня – трьох військових, а орденом "За мужність" ІІІ ступеня – 62 військових, серед яких двох, на жаль, посмертно.
- Натомість медаллю "За військову службу Україні" глава держави нагородив 30 військовослужбовців, а медаллю "Захиснику Вітчизни" – 8.