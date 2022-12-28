Під час виступу на засіданні Верховної Ради 28 грудня глава держави вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Джо Байдена.

До теми Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням

Президент США передав захиснику України американський символ

Байден передав командиру батареї HIMARS Павлу Чернявському спеціальний символ від президента США — Command Coin.

Глава держави нагадав, що на прохання цього захисника передав його Хрест бойових заслуг главі Білого дому. Тож американський президент вручив героєві нагороду у відповідь.

У цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї HIMARS, який відзначений "Хрестом бойових заслуг" і який передав цю відзнаку Президенту Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але в неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin – спеціальний символ від Президента Сполучених Штатів Америки,

– сказав Зеленський.

Довідка. Павло Чернявський передав свій Хрест бойових заслуг Байдену через Зеленського, коли президент приїхав у Бахмут. Глава держави передав його главі Білого дому вже наступного дня, 21 грудня.

Зеленський нагородив понад 100 воїнів

У цей же день, 28 грудня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 119 військовослужбовців, двох із яких – посмертно. Відповідний указ № 900/2022 оприлюднили на сайті глави держави: