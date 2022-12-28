В залі також були прем'єр-міністр Денис Шмигаль із членами уряду та Валерій Залужний. Депутати зустріли оваціями головнокомандувача ЗСУ.
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Про що говорив Зеленський у Парламенті
Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його інформацією, виступ глави держави тривав 52-і хвилини.
29 грудня Парламент зібрався на своє останнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання Президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України.
Як зазначив Ярослав Железняк, Зеленський у своєму щорічному посланні наголосив на наступному:
- Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців.
- Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Там уже ніхто не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС.
- З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких Президент брав особисту участь.
- Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших.
- Потрібні нові гарантії безпеки, реформа чинних міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).
- Єдність – це те, що ми маємо зараз берегти.
- Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все, чого не досягли раніше, у нас буде. Зараз є загальнонаціональна єдність, своя держава і підтримка світу.
- Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвивати власну атомну генерацію
- Ми пройдемо цю зиму — російські ракетні та "шахедні" удари не допоможуть.
- Кількість терміналів "Старлінк" сягне більше ніж 30 тисяч найближчим часом.
- Звершиться тотальна цифровізація всіх державних послуг.
- Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки.
- 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.
- Бізнес – це також захист України, податки – це також безпека.
- За рік на оборону спрямовано понад 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки коштом внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.
- Подякував всім, хто платить податки.
- Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні.
- Мета – відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.
- Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудови. Так само будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Попросив депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз.
- Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.
- Має бути створена сучасна ветеранська політика та політика реабілітації.
Добрий тролінг президента:
- У Чорному морі поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст все більше працює на "виїзд"… якщо працює".
- Не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв’язків з державою-терористом".
Після виступу також відбулося нагородження військових.
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