Льотчик ЗСУ, командир вертолітної ланки Олександр Чуйко, загинув у повітряному бою над Миколаївською областю 6 березня 2022 року. Рідні воїна просять дати йому звання Героя України.

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Що відомо про захисника Олександра Чуйка

Капітан 18-ї окремої бригади армійської авіації ЗСУ був родом із Хмельницької області. Захисник Олександр Чуйко закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, а після випуску служив у Полтаві.

Рідні розповідають, що він обожнював польоти та пишався своєю службою в авіації. Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, капітан із перших днів захищав українське небо від російських окупантів та успішно знищував ворога з висоти.

В день, коли герой загинув, ворожі російські сили збили два українські вертольоти Мі-8. Жертвами стали 6 захисників країни, серед яких і Олександр Чуйко.

Поховали воїна в Полтаві 17 березня. У нього залишились дружина та 2 доньки.

Дружина льотчика просить дати йому Героя України

У березні Чуйка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. І того ж місяця, але вже посмертно – орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Уже минуло більш ніж пів року, мене люди запитують: "Чи отримав посмертно Олександр Героя?" Але відповідь "ні". Мені до цього дня не зрозуміло, чому держава досі не надала йому звання Герой України,

– сказала дружина льотчика Олена.

Зверніть увагу. Підтримати петицію на сайті Офісу президента про присвоєння Олександру Чуйку звання Герой України можна за посиланням.

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