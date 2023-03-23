С воином простились в Буче. После этого он был похоронен в Ирпене.

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Больше года считался пропавшим без вести

Летом прошлого года родные потеряли связь со старшим лейтенантом Александром Пилипцем. Он считался пропавшим без вести после боя у села Белогорка Херсонской области 12 июля 2022 года.

Только 16 марта этого года его тело опознано в одном из бюро судмедэкспертизы Николаевщины. После чего тело воина отдали на погребение.

Через неделю тело Героя привезли в родной город – Бучу, где местные встретили его на коленях.

Александра Пилипца на коленях встретили в Буче: смотрите видео

Год назад погиб оператор 24 Канала