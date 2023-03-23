С воином простились в Буче. После этого он был похоронен в Ирпене.
К теме Год неугасающей боли: коллеги чествуют погибшего на войне оператора 24 Канала Юрия Олейника
Больше года считался пропавшим без вести
Летом прошлого года родные потеряли связь со старшим лейтенантом Александром Пилипцем. Он считался пропавшим без вести после боя у села Белогорка Херсонской области 12 июля 2022 года.
Только 16 марта этого года его тело опознано в одном из бюро судмедэкспертизы Николаевщины. После чего тело воина отдали на погребение.
Через неделю тело Героя привезли в родной город – Бучу, где местные встретили его на коленях.
Александра Пилипца на коленях встретили в Буче: смотрите видео
Год назад погиб оператор 24 Канала
- 23 марта 2022 года в боях под Попасной в Луганской области погиб оператор 24 Канала Юрий Олейник. Наш коллега ушел добровольцем в первый день вторжения. До этого он воевал в АТО в Донецкой области в 2014 – 2015 году.
- Был бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, выполнявшей задачи в зоне боевых действий.
- После возвращения из АТО работал оператором 24 канала. Юрий Олейник был очень талантлив, работал над проектами "Мы", "Мы 2.0", "Трансплантация", "Сохранить жизнь", а также над созданием проекта "Интервью24", в том числе снимал интервью с ВИЧ-позитивной, "день в скорой", инструкцию по первой домедицинской помощи и многое другое.
- Попрощались с оператором 24 Канала Юрием Олейником в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове 31 марта 2022 года.
- К годовщине со дня гибели нашего коллеги монтажер и помощник режиссера 24 Канала Константин Габрийчук собрал рассказ коллег в ролик памяти Юрия Олейника, который вы можете посмотреть здесь.