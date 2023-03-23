З воїном попрощалися в Бучі. Після цього його поховали в Ірпені.

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Понад рік вважався зниклим безвісти

Влітку минулого року рідні втратили зв'язок зі старшим лейтенантом Олександром Пилипцем. Він вважався зниклим безвісти після бою біля села Білогірка на Херсонщині 12 липня 2022 року.

Тільки 16 березня цього року його тіло опізнали в одному з бюро судмедекспертизи Миколаївщини. Після чого тіло воїна віддали на поховання.

Через тиждень тіло Героя привезли у рідне місто – Бучу, де місцеві зустріли його на колінах.

Олександра Пилипця на колінах зустріли у Бучі: дивіться відео

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