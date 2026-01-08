Новым главой Днепропетровской ОГА стал Александр Ганжа: что о нем известно

Новым главой Днепропетровской ОГА стал Александр Ганжа. Указ о его назначении появился 8 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.

Что известно об Александре Ганже?

44-летний Александр Ганжа уроженец города Мирноград, Донецкой области.

Женат, имеет двух дочерей.

В определенный период Ганжа занимался спортом, имеет даже звание мастера спорта по кикбоксингу.

С 1998 года он служит в органах внутренних дел. Более 20 лет работал на Харьковщине, в частности:

в 2015 – 2018 годах заместителем начальника отдела борьбы с организованной преступностью управления уголовного розыска,

в 2018 – 2019 – начальником управления стратегических расследований,

2019 – 2020 – заместителем начальника управления – начальником 1-ого отдела управления стратегических расследований.

В 2020 году был переведен в Одесскую область, где до 2023 года занимал должность заместителя начальника ГУНП в Одесской области – начальника криминальной полиции.

А в 2023 году стал начальником ГУНП в Ровенской области.

В том же году его перевели на аналогичную должность в Днепропетровской области.

