Новым главой Днепропетровской ОГА стал Александр Ганжа: что о нем известно

- Александр Ганжа назначен новым главой Днепропетровской ОГА, указ появился 8 января.
- Ганжа имеет опыт работы в органах внутренних дел, в частности на руководящих должностях в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.
Новым главой Днепропетровской ОГА стал Александр Ганжа. Указ о его назначении появился 8 января.
Что известно об Александре Ганже?
44-летний Александр Ганжа уроженец города Мирноград, Донецкой области.
Женат, имеет двух дочерей.
В определенный период Ганжа занимался спортом, имеет даже звание мастера спорта по кикбоксингу.
С 1998 года он служит в органах внутренних дел. Более 20 лет работал на Харьковщине, в частности:
- в 2015 – 2018 годах заместителем начальника отдела борьбы с организованной преступностью управления уголовного розыска,
в 2018 – 2019 – начальником управления стратегических расследований,
2019 – 2020 – заместителем начальника управления – начальником 1-ого отдела управления стратегических расследований.
В 2020 году был переведен в Одесскую область, где до 2023 года занимал должность заместителя начальника ГУНП в Одесской области – начальника криминальной полиции.
А в 2023 году стал начальником ГУНП в Ровенской области.
В том же году его перевели на аналогичную должность в Днепропетровской области.
Назначены главы других ОВА
- Полтавскую ОГА возглавил Виталий Дякивнич. С июня 2021 года он стал первым заместителем председателя Миргородской районной государственной администрации, а с января 2023 года возглавлял эту администрацию.
- Новой руководительницей Винницкой ОГА стала Наталья Заболотная. Она является депутатом Винницкого областного совета от партии "Слуга народа".
- А председателем Черновицкой областной государственной администрации Зеленский назначил Руслана Осипенко.