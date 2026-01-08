Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Указ президента Украины №35/2026.

Что известно о новой главе Винницкой ОГА?

В четверг, 8 января, Владимир Зеленский назначил на должность председателя Винницкой ОГА Наталью Заболотную.

До этого, с августа 2020 года, женщина занимала должность первого заместителя председателя Винницкой ОГА, а с июня 2024 года фактически руководила областью после увольнения Сергея Борзова.

Заболотная имеет многолетний опыт работы в органах исполнительной власти, в частности в сфере социальной и молодежной политики. Новая руководительница ОГА является депутатом Винницкого областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа" и заместителем председателя постоянной комиссии областного Совета по вопросам экономики, финансов и бюджета.

Свою карьеру в государственной службе Заболотная начала в Винницкой облгосадминистрации в 2002 году, хотя по специальности она учительница начальных классов и английского языка.

В каких областях также состоялись назначения новых руководителей ОГА?