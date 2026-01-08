Про це інформує 24 Канал із посиланням на Указ президента України №35/2026.

Що відомо про нову главу Вінницької ОВА?

В четвер, 8 січня, Володимир Зеленський призначив на посаду голови Вінницької ОДА Наталю Заболотну.

До цього, з серпня 2020 року, жінка обіймала посаду першої заступниці голови Вінницької ОДА, а з червня 2024 року фактично керувала областю після звільнення Сергія Борзова.

Заболотна має багаторічний досвід роботи в органах виконавчої влади, зокрема у сфері соціальної та молодіжної політики. Нова очільниця ОДА є депутаткою Вінницької обласної ради 8-го скликання від партії "Слуга народу" та заступницею голови постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.

Свою кар'єру в державній службі Заболотна розпочала у Вінницькій облдержадміністрації у 2002 році, хоча за фахом вона вчителька початкових класів та англійської мови.

У яких областях також відбулись призначення нових очільників ОВА?