Указ о лишении молдавского политика гражданства опубликован 27 ноября 2023 года на официальном сайте президента, информирует 24 Канал.
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Что известно о лишении гражданства пророссийского Калинина
Причиной лишения гражданства стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, связанный с "вербовкой в вооруженные силы иностранного государства".
Борьба Молдовы с влиянием страны-агрессорки: последние новости
- Чтобы бороться с влиянием России на Молдову, служба безопасности и информации Молдовы 24 октября заблокировала доступ до 22 российских провластных каналов. В частности, в раздачу попали пропутинские и пропагандистские каналы и издания.
- Газовый вопрос также остро стоял в Молдове. Поскольку раньше Молдова закупала только российский газ, она была под влиянием страны-оккупантки. Сейчас в помощь Молдове в прохождении отопительного сезона может помочь Румыния, готовая поставлять азербайджанский газ.