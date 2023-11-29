Указ о лишении молдавского политика гражданства опубликован 27 ноября 2023 года на официальном сайте президента, информирует 24 Канал.

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Что известно о лишении гражданства пророссийского Калинина

Причиной лишения гражданства стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, связанный с "вербовкой в вооруженные силы иностранного государства".

Справочно! Александр Калинин стал главой "Партии регионов" в 2016 году. Политик открыто поддерживал развязанную Россией войну в Украине. В своих соцсетях он появляется в военной форме, с символикой Z, запрещенной в Молдове.

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