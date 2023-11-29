Указ про позбавлення молдовського політика громадянства опублікували 27 листопада 2023 року на офіційному сайті президента, інформує 24 Канал.
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Що відомо про позбавлення громадянства проросійського Калініна
Причиною позбавлення громадянства став підпункт 3 пункту 1 статті 23 закону про громадянство, який пов’язаний із "вербуванням у збройні сили іноземної держави".
Боротьба Молдови з впливом країни-агресорки: останні новини
- Щоб боротися із впливом Росії на Молдову служба безпеки й інформації Молдови 24 жовтня заблокувала доступ до 22 російських провладних канали. Зокрема, під роздачу потрапили пропутінські та пропагандистські канали й видання.
- Газове питання також гостро стояло у Молдові. Оскільки раніше Молдова закупляла лише російський газ, вона була під впливом країни-окупантки. Зараз на допомогу Молдові у проходженні опалювального сезону може допомогти Румунія, яка готова постачати азербайджанський газ.