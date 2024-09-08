Соответствующие указы обнародовали на сайте президента 8 сентября. Кстати, Зеленский назначил Верещук заместителем Ермака.

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Камышин и Литвин – новые советники Зеленского

Советником Зеленского по вопросам коммуникаций назначили журналиста и одного из авторов речей президента Дмитрия Литвина.

Александр Камышин стал внештатным советником по стратегическим вопросам. Заметим, что до этого он возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. 3 сентября подал в отставку.

Добавим, также 8 сентября президент назначил бывшую руководительницу Минреинтеграции Ирину Верещук заместителем председателя Офиса Президента. К слову, заместителем Андрея Ермака также стал экс-глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

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Важно! Накануне в Украине также назначили 8 новых министров. Подробно о перезагрузке Кабмина читайте в нашем материале.