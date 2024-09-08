Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте ОП. Никиту уволили с должности председателя Закарпатской ОГА в пятницу, 6 сентября, передает 24 Канал.

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Никита стал новым заместителем Ермака

В указе президента Украины №620/2024 от 8 сентября говорится о назначении Виктора Микиты на новую должность. Так, уже бывший председатель Закарпатской ОГА стал заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Назначить Микиту Виктора Федоровича Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины,

– говорится в указе Владимира Зеленского.

Что известно о новом заместителе Ермака

Виктор Микита родом из Хустского района Закарпатской области. Первое образование чиновника – техническое. Так, он окончил Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "Технология, экономика и планирование деревообработки" и получил диплом технолога-экономиста. Впоследствии он также получил юридическое образование в Национальной академии внутренних дел Украины.

В период с 1999 до 2003 года Никита работал в ряде предприятий. Среди мест работы была Укрпочта, а также должность юриста в частной компании.

С 2003 года Никита кардинально сменил род деятельности и начал строить карьеру в правоохранительной системе.