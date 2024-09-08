Про це мовиться в указі, опублікованому на сайті ОП. Микиту звільнили з посади голови Закарпатської ОДА у п'ятницю, 6 вересня, передає 24 Канал.

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Микита став новим заступником Єрмака

В указі президента України №620/2024 від 8 вересня мовиться про призначення Віктора Микити на нову посаду. Так, вже колишній голово Закарпатської ОДА став заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Призначити Микиту Віктора Федоровича Заступником Керівника Офісу Президента України,

– мовиться в указі Володимира Зеленського.

Що відомо про нового заступника Єрмака

Віктор Микита родом з Хустського району Закарпатської області. Перша освіта посадовця – технічна. Так, він закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум за спеціальністю "Технологія, економіка і планування деревообробки" й отримав диплом технолога-економіста. Згодом він також здобув юридичну освіту в Національній академії внутрішніх справ України.

У період з 1999 до 2003 року Микита працював у низці підприємств. Серед місць роботи була Укрпошта, а також посада юриста в приватній компанії.

З 2003 року Микита кардинально змінив рід діяльності та почав будувати кар'єру у правоохоронній системі.