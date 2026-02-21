"На похоронах я просила у сына прощения": воспоминания мамы азовца "Арса", который предсказал большую войну

"В детстве самому спать в комнате было страшнее" – именно эти слова написал Александр Коцуконь маме, находясь внутри "Азовстали" в начале полномасштабного вторжения. Тогда он постоянно шутил и успокаивал близких, говоря, что с ним все хорошо. Однако во время последнего отпуска он уже предчувствовал что-то неладное.

Александр Коцуконь с позывным "Арс" погиб 22 марта 2022 года в Мариуполе. Его жизнь забрал российский снайпер. Однако до сих пор живет его вера в будущее Украины и надежда на победу.

Мама героя Оксана Коцуконь в рамках проекта "Жизнь после потери" рассказала 24 Каналу о детстве сына, его выбор стать военным и последние разговоры из Мариуполя. Ее принятие потери началось от болезненного опознания тела. Сейчас же она борется за освобождение пленных защитников, потому что знает – сын любил всех товарищей и считал их своей семьей.

Смерть друга стала ударом: юношество Александра и увлечение журналистикой

Александр родился 3 сентября 1999 года. По словам мамы Оксаны, мальчик с детства любил футбол, но еще больше – все, что связано с автомобилями. Именно это увлечение сопровождало его на протяжении всей жизни. Дедушка сажал малого Александра за руль машины и показывал, как нужно управлять.

Впоследствии юноша начал увлекаться историей и археологией, а после 11 класса поступил в Уманский педагогический университет имени Павла Тычины. В этот период в жизни Александра произошло ужасное событие – в результате избиения трагически погиб его близкий друг. Оксана вспомнила, что расследование и суд происходили не тем способом, как бы это хотели увидеть близкие.

Тогда Саша сказал, что хочет получить профессию журналиста, чтобы в будущем освещать новости честно. Он хотел иметь возможность говорить правду, чтобы ее слышали. С детства он был принципиальным, справедливым и с четкой позицией,

– отметила Оксана.

В то же время мама Александра отметила, что ее сын был очень заботливый, добрый и открытый. Они имели дружеские отношения, часто общались и не скрывали друг от друга каких-то секретов. Повзрослев, сын стал крепкой мужской опорой для мамы и всегда повторял, что он ее защитит и поддержит.

Александр с детства был опорой для мамы Оксаны / Фото предоставлено 24 Каналу

"Он всегда дарил мне цветы. Находил подработки, чтобы покупать мне подарки. Мы жили на расстоянии 100 километров, а он делал мне такие сюрпризы. Такие мужские черты – редкость. Сейчас этого очень не хватает", – сказала мама Александра.

Это была высокая планка: как Александр стал бойцом "Азова"

Учась на 2 курсе факультета журналистики Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, Александр решил пойти работать. Мама долго убеждала парня сначала закончить обучение, но он решил окончательно – хотел быть самостоятельным и зарабатывать деньги.

Александр перевелся на заочную форму и ему пришло уведомление о военном обязательстве. Так парень начал службу в части Национальной гвардии в Черкассах. Там в нем увидели талант к журналистике – Александр писал хорошие тексты и умел фотографировать, поэтому ему предложили работу в пресс-службе.

Александр работал в пресс-службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Однако, однажды в их часть пришли представители полка "Азов". Тогда сын мне позвонил с непреодолимой идеей перевестись к ним. Он увидел, что в этом полку на первом месте братство. Кроме того, "Азов" – это высокая планка и для него было важно быть на уровне с ними,

– подчеркнула Оксана.

Так, в сентябре 2020 года, Александр прошел курс молодого бойца и стал азовцем. Мама вспоминает, что он тогда был счастлив. Оксане же было важно прислушиваться к желаниям сына и радоваться вместе с ним.

В то же время семья переживала за Александра, ведь на тот момент российско-украинская война уже продолжалась. Парень выезжал с товарищами на задание в зону боевых действий в Донецкой области.

"Арс" стал азовцем в 2020 году / Фото предоставлено 24 Каналу

Не хотел уезжать из дома: как "Арс" почувствовал приближение большой войны

Накануне полномасштабного вторжения, с 22 января по 6 февраля 2022 года, Александр приехал домой в отпуск. Именно тогда Оксана видела сына в последний раз.

Когда мы с мужем уже провожали его на поезд в Мариуполь, Саша сказал, что он не хочет уезжать из дома и возвращаться. Он имел какое-то предчувствие,

– вспомнила женщина.

Женщина очень хорошо помнит, что за эту неделю они много разговаривали. Однажды Александр сказал: "Будет что-то нехорошее".

Оксана предположила, что сын вместе с товарищами готовились к возможному широкомасштабному наступлению, но точно не знали, когда оно начнется.

Александр на фронте / Фото предоставлено 24 Каналу

"Азовсталь" уничтожали, пока он был там: последние переписки Александра с мамой

В 4:20 утра 24 февраля 2022 года Александр первый позвонил маме. Он попросил ее не выходить на работу и беречь себя. Сначала Оксана не понимала, о чем говорит сын, но потом она вышла на улицу и услышала, как земля содрогается от взрывов.

Тем временем в Мариуполе Александра прикомандировали к группе разведки и снайперов. Он был водителем и ездил с товарищами на задания. Сын сразу предупредил маму, что будет редко выходить на связь.

"Арс" редко выходил на связь, ведь возил товарищей на задания / Фото предоставлены 24 Каналу

По словам Оксаны, сын был настолько занят, что даже не имел возможности отправить свои ценные вещи домой, хоть такую возможность предоставило им командование. Были дни, когда он вообще не имел возможности написать, что у него все хорошо.

Помню, что предпоследним сообщением были фотографии – он стоял, а за спиной был горящий и почти разрушенный мост. Однако у него было невероятное чувство юмора, он всегда шутил в любых ситуациях. Это его спасало,

– сказала Оксана.

Кроме этого, Александр до последнего привозил на своей машине товарищам в бункеры "Азовстали" сигареты и энергетики. По словам женщины, никто до сих пор не понимает, как и где он их доставал.

Последнее сообщение от Александра Оксана получила 19 марта. Он выслал ей новость о том, что российские войска уничтожают завод "Азовсталь" и написал, что находится прямо в нем.

Последнее сообщение Александра / Фото предоставлено 24 Каналу

Во время этой переписки женщина просила сына поспать и хоть немного отдохнуть по возможности. Она знала, в каких нечеловеческих условиях тогда находился Александр с товарищами. В то же время сын сказал, что ему важнее использовать свободные минуты для общения с мамой.

Мама не верила до последнего: известие о гибели "Арса"

Впоследствии Оксана в очередной раз написала сыну и спросила, как у него дела. Она получила ответ, но, к сожалению, не от него. Женщине написал товарищ и сообщил ужасную новость…

"Арс" погиб 22 марта 2022 года, выполняя боевое задание с группой разведки в Мариуполе. Бойцы попали под минометный обстрел, а при попытке спастись по ним открыл огонь вражеский снайпер.

Известие о гибели сына / Фото предоставлено 24 Каналу

27 марта семья Александра получила звонок от патронатной службы полка. Однако Оксана хотела убедиться в этом лично и получить подтверждение.

Мне позвонили и сказали, что моего ребенка нет. Для меня это было ни о чем. Я до последнего не верила, контактировала с людьми, которые в это время были в Мариуполе. Искала его на всех возможных фотографиях, в группах и каналах,

– вспомнила женщина.

В таком состоянии Оксана даже попала под влияние мошенника, который говорил, что знает где Александр и за деньги обещал рассказать информацию. Впоследствии этого человека задержали правоохранительные органы.

Постоянно просила прощения у сына: опознание тела и день похорон

26 июля состоялся обмен телами погибших, в частности, с "Азовстали". В это время Оксана обратилась к следователю из Киева и предоставила всю информацию о сыне, в частности о его татуировках и родинках.

Впоследствии к женщине позвонили и рассказали, что по данным и фотографиям они могут иметь тело именно Александра. Сначала Оксане предложили выслать фотографии тела, чтобы убедиться окончательно. Но женщина была к этому не готова.

"Мы поехали с мужем и младшим сыном. Это было 1 августа. Младший сын меня не пустил и ушел сам, аргументировав тем, что Саша ему не простит, если я его увижу таким. Это был Саша...", – рассказала женщина.

5 августа "Арса" похоронили в Черкассах на Аллее Славы Третьего городского кладбища. Для Оксаны это было важно, потому что она знала, что никто не вечен, а за Аллеей Славы всегда будут ухаживать, ведь это место памяти. Александр покоится рядом с азовцами и защитниками, которые погибли в бараках "Оленовки".

Сами похороны я не помню... я не помню себя в этот день. Единственное, что помню – повторяла как мантру слова прощения. Я просила прощения, что я ничего не сделала и не была в эти минуты рядом,

– сказала Оксана.

Могила "Арса" в Черкассах / Фото предоставлено 24 Каналу

От Оксаны отвернулась подруга: боль потери, которую усилили самые близкие

Сейчас женщина уже 2 год работает в Черкасском областном ветеранском пространстве. Каждый день она общается с семьями павших защитников, ветеранов и пленных. Поэтому точно знает, как правильно поддержать людей, которые пережили похожий опыт.

В то же время сама Оксана после гибели сына столкнулась с непониманием со стороны близких, в частности подруги, с которой они общались 20 лет.

Женщины вместе ездили семьями отдыхать и вместе работали, сидя в соседних кабинетах. Однако после гибели Александра подруга фактически отвернулась от Оксаны – внезапно перестала с ней разговаривать.

Я спрашивала себя, что я сделала не так, что человек кардинально изменил ко мне отношение. Я должна была уволиться, потому что мне было эмоционально некомфортно, а человек ничего не объяснял. Через некоторое время в переписке она мне написала, что ей "надоело быть в негативе",

– вспомнила женщина.

Оксана не понимала таких слов и поведения бывшей подруги, потому что, по ее словам, на работе она держалась – не показывала свою боль и печаль.

Как Оксана переживает потерю сына / Фото предоставлено 24 Каналу

В то же время женщина подчеркнула, что каждый, кто переживает такое горе, имеет право на любые эмоции: кто-то плачет, кто-то наоборот – каменеет и не может показать свое истинное состояние. Это нормально, ведь каждый должен переживать потерю так, как он хочет. Главное – чтобы человеку стало легче.

"Не надо пропускать это (мысли окружения, – 24 Канал) сквозь себя. И без того сложно, а такие моменты умножают боль. Стоит отпускать таких людей и не зацикливаться", – подытожила женщина.

Не хотел видеть, как мама плачет: Оксана набила тату со словами сына

По словам женщины, Александр очень не любил, когда она была расстроена и плакала. Сын старался сохранять позитив даже в самых тяжелых моментах.

Так, во время одной переписки, находясь в Мариуполе, он написал Оксане: "Я бы не хотел из Вальхаллы смотреть, как вы плачете". Именно эти слова впоследствии женщина набила на руке вместе с портретом Александра.

Эта татуировка стала для женщины первой. До этого она не задумывалась над этим, ведь много лет работала заведующей детского сада.

Когда Саши не стало, для меня уже не было никаких преград. Что могло произойти самое страшное – уже произошло. Я не обращала внимания на то, что могли обо мне думать. Для меня было важно сделать тату как напоминание,

– объяснила она.

Сейчас татуировка помогает Оксане в сложных моментах – она читает эти слова, когда эмоции накрывают, и обещает держаться.

Слова сына, которые вдохновили Оксану на татуировку / Фото предоставлено 24 Каналу

Создала шеврон и носит жетон: как мать бережет память о сыне

В одном из сообщений перед смертью Александр написал маме: "Украина победит, я бы хотел это увидеть". Эта фраза стала вдохновением для создания шеврона.

Сначала женщина колебалась, как именно он должен выглядеть и с каким изображением. Однако потом вспомнила одну фотографию, которую получила от сына из Мариуполя.

В начале марта 2022 года он с товарищами скрывался в городе в одной из школ. Он выслал фотографию, где стоит у парты и держит в руках вырезанное из бумаги солнышко. В сообщении написал: "Несу солнце". Так мы и создали шеврон, он для меня очень памятный. Саша и дальше несет солнце,

– подчеркнула Оксана.

Периодически женщина заказывает печать шевронов. Их имеет все близкое окружение Александра. Также она дарит их ветеранам, с которыми общается, как оберег.

Шеврон в честь Александра / Фото предоставлено 24 Каналу

Оксана также рассказала, что хранит жетон сына. Во время последнего отпуска Александр пошел к другу и оставил его у него. Тогда "Арс" сказал, что это будет поводом, чтобы он вернулся и еще раз пришел в гости.

"Когда же Саша погиб, этот товарищ вернул жетон мне. Он сказал, что понимает, насколько это для меня важно. Жетон каждый день со мной, я не ношу его на себе, но он возле меня всегда", – поделилась женщина.

Сейчас мать Александра является соорганизатором акции "Не молчи – плен убивает". Впервые на такую акцию женщина пошла в конце июля 2022 года накануне опознания тела сына. Она понимала, какое "особое" отношение имели россияне к азовцам.

Уже после захоронения Александра Оксана начала организовывать акции, заручившись поддержкой общественных активистов и местных властей. Женщине также удалось открыть выставку с фотографиями погибших защитников Мариуполя.

Оксана также присоединилась к созданию петиции о переименовании одной улицы в Черкассах на улицу Защитников Азовстали и переименование сквера, который теперь называется "Героев Азова".

"Здесь говорится не только о моем сыне, это напоминание обо всех его товарищах. За это время я не пропустила ни одной акции без уважительных причин. Лето или зима, морозы, дождь, снег – я стою", – подчеркнула она.

Оксана выходит на акции-напоминания: скриншоты из соцсетей

Когда же Оксану спрашивают, зачем она это делает, она отвечает: "Мы напоминаем, что война продолжается и мы о них помним. До наших пленных доходит часть информации и они радуются".

Женщина вспомнила, что Александр часто повторял, что его собратья – это лучшие люди на земле. Поэтому выходя на акции, женщина продолжает дело своего сына, ведь знает, что он бы никогда их не оставил.

Потеря ребенка – самое тяжелое испытание для матери. Сейчас Оксана отдала бы все, чтобы хоть на минуту увидеть и обнять сына. Однако она понимает, что это невозможно, поэтому борется за всех пленных, чтобы другие матери смогли увидеть своих детей.

Женщина уверена – Александр родился, чтобы быть защитником рода. Он выполнил свою миссию и теперь у его семьи есть хранитель. Никто не имел право отговаривать "Арса" идти на фронт, но сейчас его семья должна беречь память о нем и делать все возможное, чтобы победа Украины наступила как можно скорее – чтобы мечта "Арса" осуществилась.