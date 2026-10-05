Корректировщик ракетного удара по Яворовскому полигону Александр Косторный скончался в тюрьме

В тюрьме скончался Александр Косторный, приговоренный к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Он передавал российским спецслужбам данные о военных объектах и корректировал смертоносный ракетный удар по Яворовскому полигону.

В сети появился соответствующий пост дочери осужденного Татьяны Косторной. Позже эту информацию подтвердили "Первому Западному" в управлении Государственной пенитенциарной службы во Львовской области.

Что известно о корректировщике удара по полигону и как он умер в тюрьме?

Александра Косторного приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Речь идет о признании мужчины причастным к корректировке ракетного удара по Яворовскому военному полигону.

Так, 75-летний львовянин скончался во время отбывания наказания.

Правоохранители установили, что 4 марта 2022 года мужчина с помощью мессенджера Telegram переслал сотруднику ФСБ России карту Яворовского военного полигона.

Уже через несколько дней российские войска нанесли массированный ракетный удар по полигону во время учений, что привело к гибели украинских военнослужащих.

Речь идет о 64 погибших, еще более 160 человек получили ранения различной степени тяжести. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

В ходе досудебного расследования и в суде Александр Косторный своей вины не признавал. Он утверждал, что отправил знакомому карту, на которой якобы обозначил лишь места для сбора грибов и рыбалки.

Правда, он не смог объяснить, зачем отмечал на карте военные объекты, отдельно выделяя некоторые из них – именно те, по которым позже ударили российские ракеты.

Правоохранители полностью опровергли эту версию и доказали, что осужденный был активным пророссийским деятелем и поддерживал постоянную связь с представителями российских спецслужб.

В ходе обысков в его ноутбуках была обнаружена переписка с единомышленниками о продвижении идей "русского мира" на территории Львовской области.

К тому же, по данным движения "Честно", в 2015 году Александр Косторный принял участие в мероприятии, которое потенциально должно было заинтересовать украинские спецслужбы. Во Львове тогда состоялся так называемый "съезд российских и антифашистских организаций Львовщины и Западной Украины". Косторный был среди участников мероприятия и выступил там с отдельным докладом.