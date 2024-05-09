Нардепы инициировали увольнение вице-премьера Кубракова: комитет Верховной Рады поддержал

Народные депутаты Верховной Рады 9 мая зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности. Он сейчас является вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соответствующий законопроект инициировали 39 народных избранников. Сейчас этот документ находится на рассмотрении комитета Верховной Рады.

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Комитет Верховной Рады поддержал инициативу депутатов

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что комитет Верховной Рады по вопросам транспорта поддержал об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Далее эту инициативу должны вынести в сессионный зал, голосование должно состояться также 9 мая. Кроме того, Железняк подчеркнул, что голосование будет происходить только за увольнение, назначений на должности министров в этот день не будет.

Почему нардепы инициировали увольнение Кубракова с должности

В пояснительной записке к проекту закона народные депутаты отметили, что 1 декабря 2022 года Кубракова Александра Николаевича назначили вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в контексте реорганизации бывших Мининфраструктуры и Минрегиона и уменьшении количества госслужащих в нашем государстве.

Однако, по словам инициаторов законопроекта, новые вызовы обусловлены полномасштабным вторжением требуют осуществления системной, предсказуемой и направленной на результат региональной политики. Однако политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики, находится в критическом состоянии.

Учитывая вышесказанное, существует острая необходимость в образовании отдельного министерства которое бы занималось региональной политикой. Для того, чтобы реализовать инициативу создания такого отдельного министерства необходимо принять такое решение Верховной Радой Украины, в частности, путем освобождения от должности Кубракова Александра Николаевича,

– говорится в записке.

Инициаторы также отметили, что целью также является создание отдельного министерства по вопросам развития общин, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, профильный комитет Верховной Рады должен уже рассмотреть инициативу нардепов, а дальше документ должны вынести на рассмотрение в сессионный зал.

Что известно об Александре Кубракове

Александр Кубраков является народным депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" С ноября 2019 года по май 2021 года он был председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины, известного как "Укравтодор".

20 мая 2021 года Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры. А с 1 декабря 2022 года он стал вице-премьером – министр инфраструктуры и регионального развития.

Ранее Кубраков был одним из первых профессиональных урбанистов в Киеве и быстро стал важным членом команды мэра столицы Виталия Кличко. Вице-премьер отвечал за разработку транспортной стратегии столицы и был советником мэра в IT-сфере.