Трагически погиб почетный гражданин Харькова и депутат Александр Лобановский

В результате несчастного случая 29 сентября погиб депутат Харьковского городского совета и почетный гражданин города Александр Лобановский. Его не стало на 61-м году жизни.

Об этой печальной новости сообщил Харьковский городской совет.

Что известно о потере

Александр Лобановский, директор по развитию ООО "УКР-ТРЕЙД", на протяжении многих лет принимал участие в деловой и общественной жизни региона. В частности, он участвовал в создании сети супермаркетов "Класс".

Гибель Александра Лобановского – большая утрата для Харькова и всех, кто знал его как опытного руководителя и человека, неравнодушного к жизни родного города,

– говорится в сообщении с соболезнованиями.

Отмечается, что все этапы его профессионального пути – от первых шагов в бизнесе до исполнения депутатских полномочий – были тесно связаны с Харьковом.

Соболезнования семье в связи с утратой выразили мэр Харькова Игорь Терехов, депутаты и исполнительный комитет.

По данным источников "Думки", бизнесмен погиб в результате ДТП на трассе "Киев-Одесса" возле села Тихий Хутор в Черкасской области. Всего известно о двух погибших и двух пострадавших. Спасатели извлекли тела погибших из разбитого автомобиля.

Смертельное ДТП в Черкасской области / ГСЧС

Напомним, в Одессе иностранец на BMW спровоцировал аварию возле мобильного блокпоста. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали двое полицейских и трое военнослужащих.