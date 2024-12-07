По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова, причиной такого решения стал конфликт с руководителями военных администраций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.
Смотрите также Стрельба в Чернигове: трое мужчин открыли огонь по маршрутке
Какова причина отставки Ломако
Ломако заявил, что чиновники из военных администраций по указанию сверху взяли город в заложники и требуют отставки исполняющего обязанности мэра Чернигова.
Они взяли город в осаду. Я эту осаду должен снять. Если цена – моя должность, я эту цену заплачу,
– заявил Ломако.
Что известно об Александре Ломако
Уроженец Черниговщины Ломако был зарегистрирован как частный предприниматель и занимался телевизионной деятельностью.
В 2015 – 2020 годах работал заместителем городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. В 2020 году его избрали депутатом в городской совет и назначили на должность секретаря Черниговского горсовета.
В феврале 2023 года Александра Ломако назначили исполняющим обязанности мэра Чернигова вместо Владислава Атрошенко, которого суд отстранил от должности.