Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черниговской области.

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Что известно о стрельбе по маршрутке в Чернигове

Так, 1 декабря около 22 часов, в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что двигался по проспекту Мира на маршрутке, когда услышал два выстрела. Осмотрев автомобиль, водитель обнаружил повреждения стекла.

Патрульные прибыли на место, где обнаружили транспорт с разбитым стеклом. Просмотрев видео с камер "Безопасного города" правоохранители идентифицировали трех мужчин, что, вероятно, могли быть причастны к преступлению.

Обследовав прилегающие территории, во дворе на проспекте Мира, инспекторы обнаружили трех граждан. Во время общения с полицейскими, мужчины заметно нервничали, поэтому патрульные провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили предметы, похожие на пистолеты,

– рассказали в полиции.

Что произошло в Чернигове / фото полиции

Мужчин задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. Обнаруженное изъяли для проведения экспертизы.