Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернігівської області.

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Що відомо про стрілянину по маршрутці у Чернігові

Так, 1 грудня близько 22-ї години, до поліції зателефонував чоловік. Він розповів, що рухався проспектом Миру на маршрутці, коли почув два постріли. Оглянувши автомобіль, водій виявив пошкодження скла.

Патрульні прибули на місце, де виявили транспорт з розбитим склом. Переглянувши відео з камер "Безпечного міста" правоохоронці ідентифікували трьох чоловіків, що, ймовірно, могли бути причетними до злочину.

Обстеживши прилеглі території, у дворі на проспекті Миру, інспектори виявили трьох громадян. Під час спілкування з поліцейськими, чоловіки помітно нервували, тож патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої виявили предмети, схожі на пістолети,

– розповіли у поліції.

Що відбулося у Чернігові / фото поліції

Чоловіків затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Виявлене вилучили для проведення експертизи.