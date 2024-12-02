Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Як неповнолітній хлопець "розважився" на станції у Харкові

Так, слідство встановили, що 15 вересня цього року підозрюваний вирішив "розважитися" на залізничній станції в Харкові. Хлопець заздалегідь підготував ключ. відчинив ним двері одного з електропотягів і проник всередину.

Використавши запальничку, неповнолітній зловмисник підпалив речі, які знаходились у вагоні, внаслідок чого виникла пожежа,

– розповіли у прокуратурі.

Хлопець зняв інцидент на свій телефон і надалі надіслав його адміністраторам одного з телеграм-каналів, які і опублікували ролик.

Як виглядає знищений підлітком потяг / фото прокуратури

Правоохоронці викрили неповнолітнього блогера. Дії хлопця призвели до збитків на суму у 700 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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