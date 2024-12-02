Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Как несовершеннолетний парень "развлекся" на станции в Харькове

Так, следствие установили, что 15 сентября этого года подозреваемый решил "развлечься" на железнодорожной станции в Харькове. Парень заранее подготовил ключ. открыл им дверь одного из электропоездов и проник внутрь.

Использовав зажигалку, несовершеннолетний злоумышленник поджег вещи, которые находились в вагоне, в результате чего возник пожар,

– рассказали в прокуратуре.

Парень снял инцидент на свой телефон и в дальнейшем направил его администраторам одного из телеграмм-каналов, которые и опубликовали ролик.

Как выглядит уничтоженный подростком поезд / фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили несовершеннолетнего блогера. Действия парня привели к убыткам на сумму в 700 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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