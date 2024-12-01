Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 9-летней девочки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

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На Полтавщине нашли мертвой пропавшую девочку

Информация от родственников об исчезновении девочки поступила в милицию около 17 часов 30 ноября. Указывается, что на поиски ребенка сразу ориентировали личный состав территориального подразделения полиции и общественность.

В ходе поисковых мероприятий ребенка обнаружили в местном водоеме. К сожалению, без признаков жизни,

– говорится в сообщении.

Правоохранители указали, что сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя Полтавского райуправления полиции Василия Зуба, тело девочки направили в бюро судмедэкспертизы для выяснения причины смерти. Известно, что уголовное производство по этому делу начали по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство".