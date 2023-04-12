Такое мнение в эфире 24 Канала предположил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он рассказал, от кого Александр Лукашенко "обороняется" и зачем ему это нужно.

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"2 врага на западном фронте"

Месяц назад Владимир Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. И сделать это российский диктатор планирует уже летом, а пока идет подготовка. Возможно, его разместят на западе Беларуси, предположил Алексей Бурлаков. Там есть подготовленные места. А непосредственно Лукашенко заявлял о вероятной угрозе с этого направления.

"Он нагнетает эту историю, когда сказал, что Польша и Литва что-то хотят от Беларуси. Он даже сказал, что они зашевелились в ее сторону. Не знаю, что там зашевелилось. Может, от них он и хотел попросить защиты", – допустил журналист результаты встречи Лукашенко и Шойгу.

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Нагнетает самопровозглашенный президент Беларуси ради своих корыстных мотивов, продолжил журналист-международник. Это своеобразное прикрытие, чтобы не вступать в войну.

Он оправдывается перед Путиным: мне нельзя вторгаться в Украину, я западную границу охраняю. Польша и Литва на нас нападают,

– иронически прокомментировал Бурлаков вероятные планы Лукашенко.

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