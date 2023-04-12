Однако Беларусь уже давно сдана Владимиру Путину и у нее нет ни суверенности, ни самостоятельности. И она будет такой, пока Путин останется в Кремле. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Смотрите также Из-за банкротства Кремля: как Россия и Белоруссия стали питательными для Китая.

Хорошо усвоил роль

Он предположил, что белорусский диктатор уже использовал все варианты, чтобы затянуть время, и сейчас в очередной раз "включает дурака".

"Лукашенко делает все возможное, чтобы не быть втянутым в войну против Украины", – отметил оппозиционный политик.

Сейчас он требует гарантии от России, чтобы создать иллюзию, будто на Беларусь нападут подразделения НАТО и отберут у него власть.

Зачем Лукашенко требует от России гарантий безопасности: смотрите видео

Однажды он должен исчерпать все варианты и начать пугать Путина инопланетянами, желающими напасть на Беларусь и Россию. И Лукашенко защитит от них,

– заметил собеседник.

Геннадий Гудков уверен, что Лукашенко очень хорошо усвоил роль, когда он "включает дурака". И он будет это делать до конца, пока путинская армия не будет выброшена из Украины.

Больше о встречах Александра Лукашенко с российскими чиновниками