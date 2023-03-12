Лукашенко проведет личные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила его пресс-служба.

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Зачем Лукашенко поездка в Иран

Прессслужба Лукашенко заявила, что главной темой переговоров в Тегеране станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Встреча политиков состоится в нескольких форматах – узком и расширенном с участием делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Также сообщается, что "отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом".

Кроме этого, Лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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