Лукашенко проведе особисті переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі. Про це повідомила його пресслужба.

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Пресслужба Лукашенка заявила, що головною темою переговорів у Тегерані стане "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Зустріч політиків відбудеться у кількох форматах – вузькому та розширеному за участю делегацій. Сторони обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики.

Також повідомляється, що "окрема увага буде приділена ситуації в регіоні та у світі загалом".

Крім цього, Лукашенко проведе зустрічі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

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