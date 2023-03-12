Лукашенко проведе особисті переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі. Про це повідомила його пресслужба.
Дивіться також Лукашенко нарощує своє зовнішнє позиціювання: чим Китаю цікава Білорусь
Для чого Лукашенку поїздка в Іран
Пресслужба Лукашенка заявила, що головною темою переговорів у Тегерані стане "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".
Зустріч політиків відбудеться у кількох форматах – вузькому та розширеному за участю делегацій. Сторони обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики.
Також повідомляється, що "окрема увага буде приділена ситуації в регіоні та у світі загалом".
Крім цього, Лукашенко проведе зустрічі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.
Лукашенко їздив до Китаю
- Наприкінці лютого Олександр Лукашенко відвідав КНР, де пробув 3 дні. Раніше самопроголошений президент Білорусі заявляв, що йому нібито треба "вибудовувати дружбу" з Китаєм.
- Відомо, що білоруський диктатор підписав із главою Китаю 16 документів. Однак вони можуть бути на користь Росії.
- За даними Інституту вивчення війни, договори включають: документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023 – 2024 роки, а також меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів з використанням державних кредитів Китаю.
- Також Мінськ хоче збільшити торгівлю товарами та послугами. Мовляв, білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій та технологій китайських компаній у галузі формування компонентної бази, виробництва двигунів, трансмісій, мостів, та агрегатів".