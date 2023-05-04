В Анкаре 4 и 5 мая проходит 61 Генеральная Ассамблея ПАЧЭС. В первый день саммита на мероприятие приперлась российская делегация. Это при том, что страна-террористка еще несколько месяцев назад покинула ассамблею.

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В то же время 4 мая российская делегация "засветилась" в Анкаре. Ольга Тимофеева – депутат Госдумы от "Единой России" – прикрепила к нарядам георгиевскую ленту. Когда Тимофеева, которой место в Гааге, а не в Анкаре, вещала что-то на свой телефон, за ее спиной украинская делегация развернула флаг Украины Его россияне боятся, как упыри чеснока.

Один из представителей делегации страны-террористки грубо вырвал флаг. К счастью, горе-делегата догнал Александр Мариковский. Началась потасовка за честь украинского флага.

Выступление российской делегации пытались сорвать

Также украинский флаг развернули, когда Тимофеевой предоставили слово во время саммита ПАЧЭС. Украинская делегация пыталась сорвать выступление представительницы страны-террористки, совершающей геноцид украинцев. За спинами представителей преступной российской делегации развернули украинские флаги. К слову, один из них был расписан защитниками Украины.

Кроме того, представители украинской делегации скандировали антироссийские лозунги, напоминая цивилизованному миру, кто такие представители страны-террористки. Во время выступления Тимофеевой в зале не было Анны Пуртовой – главы украинской делегации. Очевидно, она не захотела слушать лживые российские заявления.

Как отреагировал Давид Арахамия

Давид Арахамия поблагодарил Мариковского. Он отметил, что у депутата была достойная позиция во время саммита ПАЧЭС.

Спасибо нашему коллеге Александру Мариковскому, который защитил честь Украинского флага и за его достойную позицию во время саммита ПАЧЕС,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Арахамия отметил, что в следующий раз на помощь отправят Василия Вирастюка.