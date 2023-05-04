Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, таким образом республиканский спикер палаты представителей Конгресса дал понять, что США будут продолжать поддерживать Украину

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О чем свидетельствует заявление Маккарти

Он отметил, что производит впечатление само заявление Маккарти, как и то, кому он это сказал и где именно. Ведь спикер Палаты представителей Конгресса ранее часто заявлял, что не даст "чистый чек" Украине, не объясняя при этом, что это значит. А российская пропаганда трактовала данные слова в свою пользу.

То, что он высказал такое мнение, говорит о том, что, во-первых, Марджори Тейлор Грин рядом не стояла и ему не нужно было перед своими прогибаться,

– объяснил Рашкин.

К тому же, заметил он, из Fox News выгнали Такера Карлсона, который был главным голосом поддержки России и ставил под сомнение всю американскую помощь Украине. И теперь видно, что Маккарти несколько осмелел в своих заявлениях в поддержку Украины. То есть, он понимает ситуацию.

Чем важно заявление спикера палаты представителей Конгресса США пропагандисту из России: смотрите видео

Почему слова Маккарти очень важны

Рашкин заявил, что этим заявлением спикер палаты представителей Конгресса выразил поддержку президенту США, являющемуся представителем другой партии. И Маккарти сделал это, находясь в Израиле, который уже более года взвешивает решение о том, чью сторону выбрать.

Это, я думаю, еще напоминание Израилю, что нужно больше помогать Украине,

– сказал американский политик.

Также, подчеркнул он, таким образом республиканский спикер палаты представителей Конгресса дал понять, что США не колеблются в помощи Украине и будут продолжать нас поддерживать.

Я думаю, что это было очень приятно услышать и президенту Байдену, который, мягко говоря, не уверен, насколько республиканцы поддержат следующий пакет помощи Украине,

– заявил Рашкин.

Поэтому, отметил он, очень приятно было услышать слова Маккарти о поддержке Украины. И демократы и республиканцы, за исключением трампистов, очень довольны его заявлением.

В то же время, добавил Рашкин, нужно помнить, что Маккарти все же политик, и это не значит, что если дело дойдет до переговоров, то он согласится на все, чего захочет Байден. Однако это дает хорошую основу для переговоров.

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