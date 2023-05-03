Почему же Запад затягивает предоставление истребителей, в интервью 24 Канала объяснила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

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Почему западные партнеры не предоставляют самолеты

Что именно нужно нашему государству, всегда обсуждают на Рамштайне, отметила Смит. Она добавила, что не только члены НАТО, но и страны из разных уголков мира, в общей сложности более 50 государств, регулярно встречаются с Резниковым и высшим украинским военным командованием.

Представительница США отметила, что в начале группа была гораздо больше сосредоточена на "стингерах" и "джавелинах". Совсем недавно – уже на бронетехнике, бронемашинах, танках и средствах ПВО, в частности, но также и на артиллерии.

Смит заверила, что союзники без устали работают над тем, чтобы предоставить Украине то, что она нуждается. Генерал Каволи недавно заявил, что многие из этих запросов были удовлетворены.

Мы продолжим разговор с украинцами и дальше. Мы знаем о заинтересованности в реактивных самолетах, но это нечто средне- и долгосрочное. Мы не сможем предоставить реактивные самолеты немедленно или в краткосрочной перспективе из-за вопросов подготовки кадров, управления этих типов сил и средств, а также их технического обслуживания,

– отметила Смит.

Также она добавила, что существует ограниченный набор ресурсов, на котором партнеры хотят сосредоточиться. По словам Смит, это очень тесно связано с предстоящим контрнаступлением.

Поэтому мы нуждаемся передать именно ценные средства противовоздушной обороны, артиллерию и бронетехнику в руки украинских военных, что является первоочередной задачей,

– подытожила представительница США.

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Несколько десятков пилотов уже готовы к обучению на F-16

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что уже есть несколько десятков украинских пилотов, которые готовы учиться управлять F-16. Они имеют определенный уровень английского, боевой опыт и готовы хоть завтра воевать.

"Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные", – подчеркнул Юрий Игнат.