Чому ж Захід затягує надання винищувачів, в інтерв'ю 24 Каналу пояснила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

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Чому західні партнери не надають літаки

Що саме потрібно нашій державі, завжди обговорюють на Рамштайні, зазначила Сміт. Та додала, що не лише члени НАТО, а й країни з різних куточків світу, загалом понад 50 держав, регулярно зустрічаються з Резніковим та вищим українським військовим командуванням.

Представниця США зауважила, що на початку група була набагато більше зосереджена на "стінгерах" і "джавелінах". Зовсім недавно – вже на бронетехніці, бронемашинах, танках і засобах ППО, зокрема, але також і на артилерії.

Сміт запевнила, що союзники невтомно працюють над тим, аби надати Україні те, що вона потребує. Генерал Каволі нещодавно заявив, що багато з цих запитів було задоволено.

Ми продовжимо розмову з українцями й надалі. Ми знаємо про зацікавленість у реактивних літаках, але це щось середньо- і довгострокове. Ми не зможемо надати реактивні літаки негайно чи в короткостроковій перспективі через питання підготовки кадрів, управління цих типів сил і засобів, а також їхнього технічного обслуговування,

– зазначила високопосадовиця.

Також вона додала, що є обмежений набір ресурсів, на якому партнери хочуть зосередитися. За словами Сміт, це дуже тісно пов'язано з майбутнім контрнаступом.

Тому ми маємо нагальну потребу передати саме цінні засоби протиповітряної оборони, артилерію і бронетехніку в руки українських військових, що є першочерговим завданням,

– підсумувала представниця США.

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Кілька десятків пілотів вже готові до навчання на F-16

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що вже є декілька десятків українських пілотів, які готові вчитися керувати F-16. Вони мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід та готові хоч завтра воювати.

"Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові", – наголосив Юрій Ігнат.