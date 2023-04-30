Про це в етері національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Зараз є десятки охочих, але у перспективі Україна пропонує перевести на західні платформи усіх своїх спеціалістів.

Зверніть увагу F-16 для України: Кулеба пояснив, чого вже вдалося досягти

Хто освоюватиме західні літаки

Юрій Ігнат відзначив, що командувач Повітряних сил уже визначив пілотів, які першими освоюватимуть західні літаки F-16, Це молоді пілоти з хорошим рівнем знання англійської мови, які мають бойовий досвіт. Однак для початку підготовки потрібне політичне рішення.

Визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати,

– наголосив Ігнат.

Чому F-16 так потрібні Україні

Речник Повітряних сил пояснив, що Україні необхідна західна бойова авіація, оскільки системи ППО, які ми отримуємо від партнерів, не можуть захистити всю територію країни.

Крім того, системи ППО Patriot і Samp-T, які вже розгорнуті в Україні, можуть працювати по балістичних цілях лише на відстані до 40 кілометрів.Тому ця авіація нам потрібна першочергово як захист нашого неба.

Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій,

– підкреслив Ігнат.

Декілька країн уже готові навчати українських пілотів

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про досягнення прогресу у переговорах з партнерами щодо F-16. За його словами, декілька країн уже готові розпочати навчання українських військових. Про які саме країни йдеться, дипломат не уточнив.

Кулеба підкреслив, що американські винищувачі ідеально підходять Україні, проте Київ не випускає з поля зору й інші варіанти.