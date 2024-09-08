Александр Масляков известен как основатель компании "АМиК", организатор "Клуба веселых и находчивых" и его неизменный ведущий. Однако на самом деле его можно характеризовать как преданного "путиниста", что делал все для продвижения кремлевских идей. Что известно о Александре Маслякове, передает 24 Канал.

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Как Александр Масляков стал лицом КВН

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года, в Свердловске. После окончания школы он поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), который окончил в 1966 году.

На телевидение Масляков попал случайно, будучи студентом 4 курса. Тогда ведущий КВН Альберт Аксельрод покинул программу, а Масляков получил предложение стать одним из 5 телеведущих юмористической передачи, которую как раз снимала команда-победитель прошлой игры.

Из-за острой сатиры над советской действительностью КВН просуществовал не так долго – сначала передачу перестали транслировать в лайве, а в 1972 году ее окончательно закрыли. Тогда Масляков покинул телевидение на несколько лет.

Уже после начала перестройки, в 1986 году, "Клуб веселых и находчивых" переродился, а Александр Масляков снова стал ведущим. Сама передача быстро получила прежнюю славу, а КВН стала частью общей культуры.

В 1990 году Александр Масляков основал творческое объединение "Александр Масляков и Компания" (сокращенно – "АМиК"). Эта компания стала официальным организатором игр КВН, а также ряда сопутствующих передач. Масляков оставался ведущим и руководителем ряда программ, выпускаемых компанией "АМиК".

Александр Масляков на играх КВН / фото российских СМИ

Политические игры вместо острой сатиры КВН

Если в начале своего существования КВН был острой передачей, которая не боялась сатиры над властью, то позже она стала частью провластной пропаганды. "Клуб веселых и находчивых" под руководством Александра Маслякова четко отражал позицию российской власти, избегая ее критики.

Так, в 2017 году Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom назвал российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации".

КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особые отношения с Кремлем,

– говорится в докладе.

По мнению экспертов, благодаря "КВН-машине" у Кремля "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму". В отличие от советских лет, когда КВН шел вразрез с политикой партии, программа выходила на Первом канале и не допускала выпадов в сторону действующей власти. Продюсеры беспощадно вырезали любую критику руководства страны, а на ее месте оказывались шутки про "кузькину мать" и неудачные шаржи на Обаму, Меркель, Клинтон и других западных политиков.

Награды от Путина и работа против Украины

Так, учитывая выгодную Кремлю повестку, неудивительно, что Александр Масляков стал уважаемым человеком в Кремле. В 2011 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении бессменного ведущего КВН Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большие заслуги в развитии отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность".

Интересно также то, что в 2012 году Масляков входил в "Народный штаб" кандидата в президенты Владимира Путина. Сам же Путин любил "Клуб веселых и находчивых" и время от времени бывал на очередных играх – как в статусе премьера, так и в статусе президента России.

Александр Масляков и Владимир Путин в 2018 году / фото российских СМИ

На свое 75-летие в 2016 году Александр Масляков получил еще несколько наград – "За заслуги перед Республикой Дагестан" и медаль "За укрепление боевого содружества" от минобороны России. Также Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Александр Масляков получает орден от Путина / фото российских СМИ

Уже в 2021 году ведущий получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Важно указать, что в том же году Александр Масляков официально признал лигу КВН из так называемой "ДНР". Ведущий внесен в базу центра "Миротворец".

Также сын ведущего – Александр Масляков-младший, в 2023 году вместе с двумя командами КВН приехал на оккупированный Донбасс и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, которые они посетили с концертами, был разрушен российской армией Мариуполь.

Масляков и влияние на развитие "Квартала"

Также стоит упомянуть и влияние Александра Маслякова на популярность "95-го квартала". Несмотря на огромный успех украинская команда сталкивалась с "палками в колесах" во время игр в Высшей лиге. Так, в 2002 году "Квартал" дошел лишь до полуфинала, а в следующем году добрался лишь до второго этапа Высшей лиги. После этого команда покинула КВН.

"Квартал" с Зеленским в КВН / архивное фото

В 2018 году Владимир Зеленский приоткрыл завесу, рассказав, что "95-й квартал" был единственной украинской командой в Высшей лиге. Продюсеры не могли допустить того, чтобы команда из Кривого Рога победила сборную из Москвы.

Владимир Зеленский признался, что после ухода из игры ему предложили стать редактором КВН. А команду Масляков решил распустить, отправив остальных участников домой.

Ну, для меня это вообще больной вопрос: что такое распустить друзей? Это что, рабы? Рабство отменили. Я сказал: "нет, я только с ребятами",

– говорит Зеленский.

Основатель "Квартала" рассказал, что после этого они вернулись в Украину и начали создавать собственное шоу. Однако коллективу ставили палки в колеса. Зеленский не уверен, что именно Масляков был причастен к проблемам, но отметил, что после разрыва с КВН он подвергся анафеме.