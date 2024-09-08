Олександр Масляков відомий як засновник компанії "АМіК", організатор "Клубу веселих та кмітливих" та його незмінний ведучий. Однак насправді його можна характеризувати як відданого "путініста", що робив все для просування кремлівських ідей. Що відомо про Олександра Маслякова, передає 24 Канал.

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Як Олександр Масляков став обличчям КВК

Олександр Масляков народився 24 листопада 1941 року, у Свердловську. Після закінчення школи він вступив до Московського інституту інженерів транспорту (МІІТ), який закінчив у 1966 році.

На телебачення Масляков потрапив випадково, будучи студентом 4 курсу. Тоді ведучий КВК Альберт Аксельрод покинув програму, а Масляков отримав пропозицію стати одним із 5 телеведучих гумористичної передачі, яку якраз знімала команда-переможець минулої гри.

Через гостру сатиру над радянською дійсністю КВК проіснував не так довго – спочатку передачу перестали транслювати у лайві, а у 1972 році її остаточно закрили. Тоді Масляков покинув телебачення на кілька років.

Вже після початку перебудови, у 1986 році, "Клуб веселих та кмітливих" переродився, а Олександр Масляков знову став ведучим. Сама передача швидко отримує попередню славу, а КВК стає частиною загальної культури.

У 1990 році Олександр Масляков започаткував творче об'єднання "Олександр Масляков та Компанія" (скорочено – "АМіК"). Ця компанія стала офіційним організатором ігор КВК, а також ряду супутніх передач. Олександр Масляков залишався провідним та керівником низки програм, що випускаються компанією "АМіК".

Олександр Масляков на іграх КВК / фото російських ЗМІ

Політичні ігри замість гострої сатири КВК

Якщо на початку свого існування КВК був гострою передачею, яка не боялася сатири над владою, то пізніше вона стала частиною провладної пропаганди. "Клуб веселих та кмітливих" під керівництвом Олександра Маслякова чітко відображав позицію Кремля, уникаючи його критики.

Так, у 2017 році Центр стратегічних комунікацій НАТО Stratcom назвав російську гумористичну передачу КВК "інструментом політичної стратегічної комунікації".

КВК можна описати як комерційний продукт і бізнес-модель. Цей бізнес став можливий і зростає, тому що у власника бренду КВК особливі відносини з Кремлем,

– йдеться в доповіді.

На думку експертів, завдяки "КВК-машині" у Кремля "є доступ до специфічної, стратегічної аудиторії, готової служити режиму". На відміну від радянських років, коли КВК йшов урозріз із політикою партії, програма виходила на Першому каналі і не допускала випадів у бік чинної влади. Продюсери нещадно вирізали будь-яку критику керівництва країни, а на її місці опинялися жарти про "кузькіну мать" та невдалі шаржі на Обаму, Меркель, Клінтон та інших західних політиків.

Нагороди від Путіна та робота проти України

З огляду на вигідну Кремлю повістку, не дивно, що Олександр Масляков став шанованою людиною у Кремлі. У 2011 році тодішній президент Росії Дмітрій Мєдведєв підписав указ про нагородження беззмінного ведучого КВК Олександра Маслякова орденом "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня за "великі заслуги в розвитку вітчизняного телебачення і багаторічну плідну діяльність".

Цікаво також те, що у 2012 році Масляков входив до "Народного штабу" кандидата у президенти Владіміра Путіна. Він також особисто був присутній на інавгурації диктатора у 2018 році. У 2024 Масляков знову виступав як довірена особа диктатора. Сам же Путін любив "Клуб веселих та кмітливих" та час від часу бував на чергових іграх – як в статусі прем'єра, так і в статусі президента Росії.

Олександр Масляков та Владімір Путін у 2018 році / фото російських ЗМІ

На своє 75-річчя у 2016 році Олександр Масляков отримав ще кілька нагород – "За заслуги перед Республікою Дагестан" та медаль "За зміцнення бойової співдружності" від міноборони Росії. Також Путін вручив йому орден "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня.

Олександр Масляков отримує орден від Путіна / фото російських ЗМІ

Вже у 2021 році ведучий отримав орден "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

Важливо вказати, що того ж року Олександр Масляков офіційно визнав лігу КВК з так званої "ДНР". Ведучого внесено до бази центру "Миротворець" за "співучасть у легалізації анексій Криму та терористичної організації "ДНР".

Також син ведучого – Олександр Масляков-молодший, у 2023 році разом з двома командами КВК приїхав на окупований Донбас і виступав перед так званими "ветеранами СВО". Серед міст, які вони відвідали з концертами, було зруйновано російською армією Маріуполь.

Масляков та вплив на розвиток "Кварталу"

Також варто згадати і вплив Олександра Маслякова на популярність "95-го кварталу". Попри шалений успіх українська команда стикалася з "палицями у колесах" під час ігор у Вищий лізі. Так, у 2002 році "Квартал" дійшов лиш до півфіналу, а наступного року добрався лише до другого етапу Вищої ліги. Після цього команда покинула КВК.

"Квартал" з Зеленським у КВК / архівне фото

У 2018 році Володимир Зеленський привідкрив завісу, розповівши, що "95-й квартал" був єдиною українською командою у Вищий лізі. Продюсери не могли допустити того, щоб команда з Кривого Рогу перемогла збірну з Москви.

Володимир Зеленський зізнався, що після відходу з гри йому запропонували стати редактором КВК. А команду Масляков вирішив розпустити, відправивши інших учасників додому.

Ну, для мене це взагалі болюче питання: що таке розпустити друзів? Це що, раби? Рабство скасували. Я сказав: "ні, я тільки з хлопцями",

– каже Зеленський.

Засновник "Кварталу" розповів, що після цього вони повернулися в Україну і почали створювати власне шоу. Однак колективу ставили палиці в колеса. Зеленський не впевнений, що саме Масляков був причетний до проблем, але зазначив, що після розриву з КВК він піддався анафемі.