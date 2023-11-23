О трагедии рассказала Оксана Погомий. Она озвучила подробности о жизни героя.
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Меньшов жил в Херсоне и писал книги о родной Херсонщине. Кроме того, он тренировал детей в "Пласте".
Он был настоящий воин. Не могу принять – был. Он есть! Он будет! С нами! В своих книгах и наших воспоминаниях. Герои умирают... к сожалению. Светлая память,
– написала Погомий.
У героя остались жена и двое детей.
Украина вернула тела защитников
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что Украине удалось вернуть тела еще 94 погибших героев. В ВСУ отметили, что обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения. Далее тела воинов будут переданы судебно-медицинским экспертам. Они будут устанавливать личности погибших.