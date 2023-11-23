Про трагедію розповіла Оксана Погомій. Вона озвучила деталі про життя героя.

Зверніть увагу Новий "Янгол спорту": на фронті загинув футбольний тренер із Чернігова Всеволод Бодун

Меньшов жив у Херсоні й писав книги про рідну Херсонщину. Окрім того, він тренував дітей у "Пласті".

Він був Справжній Воїн. Не можу прийняти – був. Він є! Він буде! З нами! У своїх книжках і у наших спогадах. Герої вмирають... нажаль. Світла пам'ять,

– написала Погомій.

У героя залишилися дружина та двоє дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним Олександра Меньшова. Вічна пам'ять герою!

Україна повернула тіла захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україні вдалося повернути тіла ще 94 загиблих героїв. У ЗСУ наголосили, що забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ. Далі тіла воїнів передадуть судово-медичним експертам. Вони встановлюватимуть особи загиблих.