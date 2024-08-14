О гибели пилота МиГ-29 стало известно днем ранее, 13 августа. Известно, что Александр Мигуля часто совершал опасные вылеты, приближаясь близко к вражеским ПВО.

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Мигуля выполнял сложные и рискованные пуски

Бывший представитель Воздушных сил Юрий Игнат в сети опубликовал щемящее сообщение в память о погибшем летчике Александре Мигуле. Он поделился, что 4 августа последний раз общался с пилотом в переписке.

– А давайте мои "подарки" ***** (врагу – 24 Канал) сейчас опубликуем, в честь Воздушных Сил?!

– Друг, такие кадры – редкость, давай придержим до Дня авиации, несколько недель осталось...

К сожалению, это была моя последняя переписка с Александром Мигулей 4-го августа...

– поделился Юрий Игнат.

Он также опубликовал кадры работы Александра Мигули. На них пилот МиГ-29 применяет французские управляемые авиабомбы AASM Hammer. Игнат объяснил, что тактика применения американских противорадиолокационных AGM-88 HARM, авиабомб GBU-62 JDAM-ER или французских Hammer связана с серьезным риском для летчиков, ведь для успешного боевого задания пилотам приходится близко подходить к вражеским ПВО и истребителям, а также применять сложные тактические приемы.

"Из-за всех этих рисков – вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери...", – добавил Игнат.

Как Александр Мигуля осуществлял пуски французских авиабомб: смотрите видео

Игнат добавил, что Александр Мигуля был одним из лучших. Он имел звание капитана и был командиром авиационного звена 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр". За время службы Александр совершил более 160 боевых вылетов, а также был награжден орденами "За мужество" III и II степеней.

Экс-спикер Воздушных сил также напомнил, что зимой Александра Мигулю удалось поймать пресс-службе. Тогда он дал небольшое интервью, в котором рассказал о боевой работе.

Уставший после боевого вылета, молодой и целеустремленный пилот больше рассказывал не о себе, а о боевой работе собратьев, о средствах поражения: бомбы и ракеты от партнеров, обучение наших пилотов на F-16 и необходимость перевооружения ... Просмотрите сюжет еще раз, вспомните и поблагодарите Сашу за его службу, мужество и героизм!

– резюмировал Игнат.

Александр Мигуля в интервью Воздушным силам: смотрите видео

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Мигули. Вечная память!