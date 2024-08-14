Девушка погибла 12 августа в бою вблизи Грековки Сватовского района Луганской области. О потере сообщила заместитель городского головы Бибрки Оксана Довгаль.

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Что известно о гибели защитницы

Юлия была уроженкой села Книсело Бибрской общины Львовской области. Девушка была военнослужащей воинской части А4638, занимала должность старшего стрелка-оператора 1-го штурмового отделения 3-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона. Юлия воевала по контракту.

К сожалению, вблизи населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области 12 августа 2024 года украинская защитница приняла свой последний бой.

У Юлии остались родители и 17-летний брат Олег. О прибытии траурного кортежа и чин захоронения военнослужащей будет сообщено позже.

Юлия Бояновская / Фото Окманы Довгаль

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юлии Бояновской. Вечная память украинской защитнице, которая до последнего вздоха защищала родную землю.