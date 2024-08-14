Дівчина загинула 12 серпня у бою поблизу Греківки Сватівського району Луганської області. Про втрату повідомила заступниця міського голови Бібрки Оксана Довгаль.

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Що відомо про загибель захисниці

Юлія була уродженкою села Кнісело Бібрської громади Львівської області. Дівчина була військовослужбовицею військової частини А4638, обіймала посаду старшого стрільця-оператора 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону. Юлія воювала за контрактом.

На жаль, поблизу населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року українська захисниця прийняла свій останній бій.

У Юлії залишилися батьки та 17-річний брат Олег. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання військовослужбовиці буде повідомленого згодом.

Юлія Бояновська / Фото Окмани Довгаль

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юлії Бояновської. Вічна пам'ять українській захисниці, яка до останнього подиху боронила рідну землю.