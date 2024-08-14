На опубликованном видео французские КАБ запускает летчик Александр Мигуля. К сожалению, пилот 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2024 года.

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Редкие кадры запуска французских AASM Hammer

В память о погибшем пилоте Александре Мигуле Юрий Игнат показал кадры его смелой работы. Так, летчик осуществляет пуски французских авиабомб AASM Hammer, что является серьезной и сложной задачей.

Кадры применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer, сняты украинским пилотом, публикую раньше, чем планировалось – в память об Александре,

– говорится в публикации.

Запуск французских КАБ Александром Мигулей: смотрите видео

Как пояснил Игнат, тактика применения такого вооружения связана с серьезным риском для летчиков. Запуская американские противорадиолокационные AGM-88 HARM, авиабомбы GBU-62 JDAM-ER или французские Hammer, пилотам приходится подходить близко к вражеским системам ПВО и истребителям. Кроме того, во время боевого вылета военные Воздушных сил должны применять сложные тактические приемы.

Из-за всех этих рисков – вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери...

– добавил Игнат.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика Александра Мигули. Вечная и светлая память.