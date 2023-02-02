Во время обысков в диване Миронюка обнаружили почти миллион долларов и недавно в сети появилось видео из обысков, которое это подтверждает. Он заявил, что они не его и даже предоставил суду соответствующие "доказательства". 24 Канал исследовал, как украинцы реагируют на ситуацию и его оправдание.

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Что известно о миллионах в диване Миронюка

Александр Миронюк был заместителем министра обороны Андрея Тарана в 2020 – 2021 годах и занимался департаментом закупок. В июле 2021 года его уволили с должности, а в августе 2022 года пришли к нему домой с обысками в рамках расследования мошенничества на закупках Министерства обороны.

В его диване нашли буквально гору денег наличными. В общей сложности у него дома обнаружили 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

По просьбе правоохранительных органов суд сначала арестовал эти средства. Однако впоследствии судья обязал вернуть их Миронюку, заявив, что следователи не предоставили достаточно доказательств того, что деньги являлись объектом или результатом преступления. Хотя следователи и полиция продолжали убеждать, что Миронюк не просто причастен, но мог быть среди организаторов преступной схемы.

Впоследствии журналисты "Украинской правды" выяснили, что после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана якобы были не его. Мол, их ему ссудила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Реакция сети не заставила себя ждать

Украинцы просто шокированы находкой и всевластием бывшего чиновника. Также в сети шутят, что он купил этот диван на блошином рынке или ОЛХ и не знал о средствах. Мол, просто повезло.

"Нашли эквивалент 1 миллион баксов. Миллион долларов это 40 миллионов гривен. 40 миллионов гривен можно потратить на 1330 бойцов для выплаты по 30 000. Это только один зам...только один диван... а сколько таких замов и диванов... А военным урезают выплаты…"

"Сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его – ему якобы их одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш. Отличное место для хранения "заемных" денег"

"Делайте вклады в ДИВАН". "ДИВАН" – народный выбор года!"

"В темноте нынешних событий специально проверил свой диван на предмет наличия там миллиона долларов. Результат: нет"

"Так он такой диван уже купил и не знал, что там деньги"

"Диван куплен на распродаже, не фантазируйте!"

"Залужное свое наследство 1 миллион долларов передал ВСУ, а это чудовище в диван скидывает чью-то жизнь"

"Читаю об этих награбленных богатствах и думаю, какой была бы богатая Украина за годы независимости, если бы не эти пиявки на ее теле..."

К обсуждению присоединились и компании. В частности, сеть платежных терминалов IBox намекает на то, что в их терминалы также можно класть деньги. Но при условии, если они честно заработаны.