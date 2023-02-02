Під час обшуків у дивані Миронюка виявили майже мільйон доларів й нещодавно у мережі з'явилось відео з обшуків, яке це підтверджує. Він заявив, що вони не його і навіть надав суду відповідні "докази". 24 Канал дослідив, як реагують українці на ситуацію та його виправдання.

До теми Суд взяв під варту ексдиректора департаменту закупівель Міноборони Хмельницького, – ЗМІ

Що відомо про мільйони у дивані Миронюка

Олександр Миронюк був заступником міністра оборони Андрія Тарана у 2020 – 2021 роках й займався департаментом закупівель. У липні 2021 року його звільнили з посади, а у серпні 2022 року прийшли до нього додому з обшуками в рамках розслідуванні про шахрайство на закупівлях Міністерства оборони.

У його дивані знайшли буквально гору готівки. Загалом у нього вдома виявили 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро.

На прохання правоохоронних органів, суд спершу заарештував ці кошти. Проте згодом суддя зобов'язав повернути їх Миронюку, заявивши, що слідчі не надали достатньо доказів того, що гроші були об'єктом або результатом злочину. Хоч слідчі та поліція продовжували переконувати, що Миронюк не просто причетний, а й міг бути серед організаторів злочинної схеми.

Згодом журналісти "Української правди" з'ясували, що одразу після обшуків Миронюк надав суду "документ", що гроші з дивана нібито були не його. Мовляв, їх йому позичила 86-річна жителька Харкова Елеонора Думіньш.

Реакція мережі не забарилася

Українці просто шоковані знахідкою та всевладдям колишнього чиновника. Також у мережі жартують, що він купив цей диван на блошиному ринку або ОЛХ і не знав про кошти. Мовляв, просто пощастило.

"Знайшли еквівалент 1 мільйон баксів. Мільйон доларів це 40 мільйонів гривень. 40 мільйонів гривень можна витратити на 1330 бійців для виплати по 30 000. Це тільки один зам...тільки один диван... а скільки таких замів і диванів… А військовим урізають виплати…"

"Одразу після обшуків Миронюк надав суду "документ", що гроші з дивана були не його – йому нібито їх позичила 86-річна мешканка Харкова Елеонора Думіньш. Відмінне місце для зберігання "позичених" грошей"

"Робіть вклади в ДИВАН". "ДИВАН" – народний вибір року!"

"В темряві нинішніх подій спеціально перевірив свій диван на предмет наявності там мільйона доларів. Результат: нема"

"То він такий диван вже купив і не знав, що там гроші"

"Диван куплений на розпродажі, не фантазуйте!"

"Залужний свій спадок 1 мільйон доларів передав ЗСУ, а ця потвора в диван скирдує чиїсь життя"

"Читаю про ці награбовані багатства і думаю, що якою була б багатою Україна за роки незалежності, якби не оці пиявки на її тілі...​"

До обговорення долучилися і компанії. Зокрема мережа платіжних терміналів IBox натякає на те, що у їхні термінали також можна класти гроші. Але за умови, якщо вони чесно зароблені.