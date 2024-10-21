Новым главой правления Укрзализныци назначено Александра Перцовского

Кабинет Министров Украины 21 октября назначил нового главу АО "Укрзализныця". Им стал Александр Перцовский.

Об этом сообщила Укрзализныця в своем телеграм-канале. Перцовский заменит на посту Евгения Лещенко, который подал в отставку.

К теме Председатель правления Укрзализныци подал в отставку

Перцовский стал новым главой Укрзализныци

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.

До завершения контракта с Укрзализныцей Евгений Лященко, который с марта 2023 года до сих пор занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления. Кроме того, с должностей членов правления Укрзализныци уволен Владимир Крота, Ореста Логунова и Антона Мишина,

– отметили в Укрзализныце.



Александр Перцовский стал главной правления Укрзализныци / Фото Укрзализныци

По данным из открытых источников известно, что Александр Перцовский родился в городе Северодонецк в Луганской области. В 2008 году он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получил диплом финансиста.

В течение 2010 – 2016 годов Перцовский работал в логистической компании Deutsche Post DHL Group. С октября 2016 года занимал должность первого заместителя генерального директора Укрпочты.

С 2020 года Александр Перцовский является членом правления в Укрзализныце. До своего повышения он отвечал за пассажирское направление.