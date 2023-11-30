С полномасштабным вторжением России Александр Пяст уже в третий раз вступил в ряды войска и имел несколько боевых знаков отличия. Об утрате сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

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Что известно о Герое

Александр Пяст родился в поселке Билбасовка Краматорского района. Он учился в местной общеобразовательной школе, окончил славянские ПТУ №15 и 56, и после этого пошел работать.

В 2015 году мужчину мобилизовали в ряды ВСУ и полтора года защищал Украину, участвуя в Антитеррористической операции на Донбассе. После демобилизации Александр работал на краматорском заводе "Энергомашспецсталь", а в 2018 году снова пошел служить по контракту. Контракт закончился в 2021 году, поэтому мужчина вернулся на завод.

В первые дни полномасштабной войны защитник добровольно пришел в военкомат и уже в начале марта 2022 был призван на службу. Он командовал разведывательной группой роты специального назначения.

К сожалению, воин погиб в бою 18 ноября у села Новопрокоповка Пологовского района Запорожской области.

Младший сержант Александр Пяст награжден несколькими отличиями: президента Украины "За участие в антитеррористической операции", командующего Объединенными силами ВСУ "За доблесть и верность" и еще одной президентской – "За оборону Украины".

Защитника похоронили на его родине

Героя похоронили на центральном кладбище Билбасовки. У него остались мама, брат и бабушка. Также без папы теперь будут расти трое его детей, которым 16, 13 и 5 лет.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным воина. Вечная память.