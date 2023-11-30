З повномасштабним вторгненням Росії Олександр Пяст вже втретє став до лав війська й мав кілька бойових відзнак. Про втрату повідомив начальник Словянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

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Що відомо про Героя

Олександр Пяст народився в селищі Билбасівка Краматорського району. Він навчався у місцевій загальноосвітній школі, закінчив слов’янські ПТУ №15 і 56 і після цього пішов працювати.

У 2015 році чоловіка мобілізували до лав ЗСУ й він півтора року захищав Україну, беручи участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Після демобілізації Олександр працював на краматорському заводі "Енергомашспецсталь", а у 2018 році знову пішов служити за контрактом. Контракт закінчився у 2021 році, тож чоловік повернувся на завод.

У перші дні повномасштабної війни захисник добровільно прийшов до військкомату і вже на початку березня 2022-го був призваний на службу. Він командував розвідувальною групою роти спеціального призначення.

На жаль, воїн загинув в бою 18 листопада біля села Новопрокопівка Пологівського району Запорізької області.

Молодший сержант Олександр Пяст нагороджений кількома відзнаками: президента України "За участь в антитерористичній операції", командувача Об'єднаних сил ЗСУ "За звитягу та вірність" та ще однією президентською – "За оборону України".

Захисника поховали на його батьківщині

Героя поховали на центральному кладовищі Билбасівки. У нього залишилися мама, брат та бабуся. Також без тата тепер зростатимуть троє його дітей, яким 16, 13 і 5 років.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним воїна. Вічна пам'ять.