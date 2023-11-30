Про зникнення безвісти героя дізналися 10 листопада. Водночас рідні не втрачали надії.
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Однак тепер, на жаль, отримано офіційну інформацію з військової частини, що молодший лейтенант Тарас Григорук, будучи до кінця вірним присязі, загинув, виконуючи бойове завдання, у бою з ворогом біля міста Куп'янськ,
– мовиться у повідомленні.
Тарасу Григоруку було лише 28 років. Інформацію про прощання з героєм пообіцяли оприлюднити пізніше.
Втрати України – останні новини
- Під час виконання бойового завдання у Луганській області загинув 31-річний Анатолій Королівський. Герой походив з Тернопільщини.
- На Донецькому напрямку загинув воїн Михайло Угринюк – герой з Прикапаття. Воїн оберігав Україну на найзапекліших напрямках фронту. Герой зазнав поранення, однак повернувся на фронт.
- У боях за Україну загинув Артем Сачук – віцепрезидент федерації шахів. Обставини загибелі героя наразі не розкривають.