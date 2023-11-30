Про зникнення безвісти героя дізналися 10 листопада. Водночас рідні не втрачали надії.

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Однак тепер, на жаль, отримано офіційну інформацію з військової частини, що молодший лейтенант Тарас Григорук, будучи до кінця вірним присязі, загинув, виконуючи бойове завдання, у бою з ворогом біля міста Куп'янськ,

– мовиться у повідомленні.

Тарасу Григоруку було лише 28 років. Інформацію про прощання з героєм пообіцяли оприлюднити пізніше.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героя Тараса Григорука. Вічна пам'ять захиснику України.

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