Об исчезновении без вести героя узнали 10 ноября. В то же время, родные не теряли надежды.

Обратите внимание В Киеве простились с фанатом Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко: фото

Однако теперь, к сожалению, получена официальная информация по воинской части, что младший лейтенант Тарас Григорук, будучи до конца верным присяге, погиб, выполняя боевое задание, в бою с врагом у города Купянск,

– говорится в сообщении.

Тарасу Григоруку было всего 28 лет. Информацию о прощании с героем пообещали обнародовать позже.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным героя Тараса Григорука. Вечная память защитнику Украины.

Потери Украины – последние новости