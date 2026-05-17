Умерла легенда украинского телевидения Александр Сафонов

На 83 году жизни скончался диктор украинского телевидения Александр Сафонов. Произошло это в субботу, 16 мая.

Об этом сообщил журналист Николай Канишевский. Умерший был заслуженным артистом Украины и народным артистом Украины.

Что известно о смерти Александра Сафонова?

Николай Канишевский сообщил, что похороны Александра Сергеевича Сафонова пройдут в воскресенье, 17 мая, в 13:00, в селе Поташ Уманского района Черкасской области.

Звезда украинского телевидения родилась 28 ноября 1943 года в Винницкой области.

Он учился при Киевском театре имени Ивана Франко, Львовском театре имени Марии Заньковецкой, на факультете Ленинградского института культуры.

Работал лектором музыкальных лекториев во Львовской филармонии.

Именно тогда его заметил ведущий деятель телевидения, тележурналист, сценарист Мирослав Скочиляс. Он предложил Александру Сергеевичу работу диктора на Львовской студии телевидения.

Сафонов провел свою первую программу в декабре 1967 года. Всего на телестудии он проработал 11 лет.

С декабря 1978 стал диктором Государственной телерадиовещательной компании Украины.

За время своей профессиональной карьеры Александр Сафонов вел государственные торжества, объявлял выход на сцену певцов украинской эстрадной песни. Именно ему поручали вести самые ответственные программы и концерты. Украинцы запомнят его благодаря бархатному тембру голоса и элегантности.

В 2009 году мужчина имел неудачную операцию, а в 2010 году два инсульта. Поэтому передвигался на колесном кресле.

В 2017 во Дворце "Украина" состоялся благотворительный концерт в поддержку Александра Сафонова. Ему собирали деньги на реабилитацию.

В тот день он появился на публике в последний раз, безупречно одетый.

Последние годы жизни Александр Сафонов провел на Черкасщине. За ним ухаживала дальняя родственница, своей семьи диктор так и не создал.

Воспоминания об Александре Сафонове

Коллега Сафонова, Василий Манько, вспомнил, как в поисках новых ведущих-мужчин пересмотрели все областные студии, но кроме Сафонова больше никто не подходил.

А для Народной артистки Украины, бывшей телеведущей Светланы Билоножко Александр Сафонов был не только напарником, но и наставником.

В сентябре 1987 года я впервые зашла в дом на Крещатике, 26. Мне было назначено собеседование с Главным редактором музыкального вещания Украины. Первый человек, которого я увидела в безграничных коридорах сооружения, был Александр Сафонов. Двухметровый красавец с телеэкрана. Спасибо за переданную эстафету. Царствие ему небесное,

– также написала украинская музыковед, радиоведущая Галина Бабий.

А Михаил Маслий, историк украинской эстрады, заметил, что Сафонов был всегда жизнерадостный и улыбающийся.

"В 2021-м Саша из столицы (из своего дома практически никогда не выходил на улицу) переехал в село. В надежде на лучшее оптимистическое завтра легко выдержал переезд за 180 километров. Последние 5 лет жизни был жителем Шевченковского края. Ожил, просветлел, прибавилось сил, хотя и переживал о том, что и все здоровые люди ... Знал все самые свежие новости российско-украинской войны, молился за славное воинство ВСУ ... И ежедневно молился за Таню (Татьяна Ситнюк – 24 Канал), своего Ангела-хранителя, которая круглосуточно несла эту сверхсложную жизненную миссию ухода. Саша ее звал "мамочка", хотя она и моложе его на несколько десятков лет" – поделился Маслий.

